L'UE doit arrêter de "profiter" des Etats-Unis, menace Trump

L'Union européenne doit cesser de "profiter" des Etats-Unis dans le domaine commercial, a menacé mardi Donald Trump sur Twitter, promettant de nouvelles taxes dans le cadre du contentieux sur les aides à l'aéronautique.

"L'Organisation mondiale du commerce indique que les subventions de l'Union européenne ont eu un impact négatif sur les Etats-Unis, qui vont maintenant imposer des taxes sur 11 milliards de produits européens! L'UE profite des Etats-Unis en matière de commerce depuis plusieurs années. Ça va bientôt s'arrêter! ", a écrit le président américain.

Ce tweet est ambigu car sa formulation laisse entendre que la décision d'imposer ces taxes punitives est prise, là où le Représentant américain au commerce a publié la veille une liste de produits pouvant potentiellement être frappés si l'UE ne renonçait pas à certaines subventions à Airbus.

Dans un communiqué dans la nuit de lundi à mardi, le représentant américain au Commerce (USTR), Robert Lighthizer, juge que les subventions européennes à Airbus "pénalisent" les Etats-Unis à hauteur de 11 milliards de dollars (9,7 milliards d'euros) d'échanges commerciaux chaque année et se dit prêt à mettre en place des mesures de rétorsion dès cet été.

L'USTR établit une liste préliminaire de produits européens susceptibles de faire l'objet de droits de douane supplémentaires, notamment dans le secteur aéronautique, mais aussi des steaks d'espadon, des filets de saumon, des fromages ainsi que des fruits, de l'huile d'olive ou des vins.

Il s'agit là d'une nouvelle étape dans un conflit vieux de 14 ans entre Boeing et Airbus, via les Etats-Unis et l'Europe, qui s'accusent mutuellement devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) de verser des aides illégales à leurs champions aéronautiques respectifs.