L'UE dément envisager un fonds souverain de 100 milliards d'euros pour les champions européens

La Commission européenne a démenti vendredi envisager la création d'un fonds souverain de 100 milliards d'euros afin de financer des "champions" industriels européens face aux grandes entreprises américaines et chinoises comme Amazon, Apple ou Alibaba, comme l'affirme un document interne dévoilé par Politico et le Financial Times.