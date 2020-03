L'Italie prépare un paquet de mesures de 3,6 milliards d'euros pour atténuer l'impact économique du nouveau coronavirus.Le pays fait face à la pire épidémie de coronavirus d'Europe, avec près de 1.700 cas avérés dimanche soir. La crise se concentre princiaplement en Lombardie et en Vénétie, ses régions les plus productives économiquement.

Un jour plus tôt, le ministre de l'Economie Roberto Gualtieri a déclaré au journal La Repubblica que le gouvernement s'attendait à exploiter la "flexibilité" des règles de discipline budgétaire de l'UE pour financer ces mesures. "Je n'ai aucune raison de craindre que Bruxelles puisse s'opposer à notre demande", a-t-il déclaré, promettant de réduire les impôts et de financer des dépenses de santé plus élevées dans les zones touchées par le virus. "Personne ne doit être laissé sans soins médicaux adéquats ou sans emploi à cause du coronavirus", a-t-il ajouté.

