L'inflation a reculé en avril, à 2,08%, contre 2,33% en mars et 2,17% en février, a annoncé le SPF Économie lundi.

L'inflation calculée sur base de l'indice-santé s'élève quant à elle à 1,96%, contre 2,18% en mars et 2,10% en février. Les produis et services dont le prix a le plus diminué en avril sur un an sont les oeufs (-13,8%), les appareils non électriques pour soins corporels (-7,4%) et les fruits de mer frais (-5,7%).

A l'inverse, les produits et services qui ont le plus augmenté par rapport à avril 2018 sont le vin d'autres fruits (cidre) (+23,4%), les villages de vacances (+22,2%) et le gasoil de chauffage (+17,9%). Sur un mois, soit par rapport à mars, ce sont les billets d'avion qui ont connu la hausse de prix la plus importante (+12,7%), devant les chambres d'hôtel (+9,6%). Toujours sur un mois, les plus fortes baisses de prix concernent le gaz naturel (-5,7%) et l'électricité (-3,7%).