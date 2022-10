L'inflation est passée de 11,27% à 12,27% en octobre, son plus haut niveau depuis juin 1975 (12,50%), annonce vendredi l'office belge de statistique Statbel. Elle était encore sous les 10% en août dernier. L'indice pivot est à nouveau dépassé, de sorte que les avantages sociaux et les salaires du gouvernement vont encore augmenter.

L'inflation sur la base de l'indice santé augmente elle de 11,25% à 12,27%, tandis que l'indice santé lissé s'établit à 122,22 points en octobre (120,53 en septembre). L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 120,73 points, est donc à nouveau dépassé.

L'indice des prix à la consommation a par ailleurs progressé de 2,97 points, soit de 2,37%.

Comme lors des derniers mois, la forte inflation s'explique en grande partie par les prix élevés de l'énergie. L'inflation de l'énergie atteint désormais 63,03% et contribue à hauteur de 5,95 points de pourcentage à l'inflation totale, détaille Statbel.

L'inflation des produits alimentaires a aussi fortement augmenté, de 12,30% en octobre. La contribution des produits alimentaires à l'inflation est de 2,37 points de pourcentage.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'établissait à 6,50% en octobre, contre 6,21% en septembre.

Les principales hausses de prix du mois d'octobre concernent le gaz naturel, l'électricité, les carburants, la viande, le gasoil de chauffage, les légumes, les vêtements, les produits laitiers, le pain et les céréales, les fruits, les loyers privés et les restaurants et cafés. Les boissons alcoolisées ont par contre exercé un effet baissier sur l'indice.

