L'indexation des salaires résultant de la forte inflation de 2022 se répercutera également sur la pension légale, rapporte samedi De Tijd, cette dernière étant calculée sur la base de la carrière.

Bonne nouvelle pour les plus hauts revenus, le plafond salarial - limite à partir laquelle un salaire supérieur à ce plafond n'est plus pris en compte lors du calcul de la pension légale - va être relevé. En 2022, il a augmenté de 11,85% et était de 71.519,98 euros pour une année complète. Selon les conditions de travail du salarié, ce nouveau plafond revient désormais à un salaire brut de 5.200 à 5.500 euros par mois.

Dans le cadre de la réforme des pensions, le gouvernement fédéral a décidé de relever le plafond salarial en 2020. "Entre 2020 et 2024, une augmentation réelle du plafond salarial équivalente à environ 14% est prévue. Celle-ci s'ajoute à l'augmentation via l'indexation", indique le cabinet de la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS).

Les pensions minimales seront également fortement revalorisées entre 2020 et 2024, avec une augmentation supérieure à l'inflation. Selon le Service fédéral des Pensions, la pension minimum pour une personne isolée a augmenté de 13,34 % pour atteindre 1.637 euros bruts par mois en 2022. Comme la pension minimum a connu une hausse plus importante, l'écart entre celle-ci et la pension maximale se réduit.

Bonne nouvelle pour les plus hauts revenus, le plafond salarial - limite à partir laquelle un salaire supérieur à ce plafond n'est plus pris en compte lors du calcul de la pension légale - va être relevé. En 2022, il a augmenté de 11,85% et était de 71.519,98 euros pour une année complète. Selon les conditions de travail du salarié, ce nouveau plafond revient désormais à un salaire brut de 5.200 à 5.500 euros par mois. Dans le cadre de la réforme des pensions, le gouvernement fédéral a décidé de relever le plafond salarial en 2020. "Entre 2020 et 2024, une augmentation réelle du plafond salarial équivalente à environ 14% est prévue. Celle-ci s'ajoute à l'augmentation via l'indexation", indique le cabinet de la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS). Les pensions minimales seront également fortement revalorisées entre 2020 et 2024, avec une augmentation supérieure à l'inflation. Selon le Service fédéral des Pensions, la pension minimum pour une personne isolée a augmenté de 13,34 % pour atteindre 1.637 euros bruts par mois en 2022. Comme la pension minimum a connu une hausse plus importante, l'écart entre celle-ci et la pension maximale se réduit.