L'Expo 2020 à Dubaï devrait injecter 33 milliards de dollars dans l'économie

L'Exposition universelle Expo 2020, qui se tiendra l'année prochaine à Dubaï, devrait contribuer à hauteur de plus de 33 milliards de dollars à l'économie des Émirats arabes unis entre 2013 et 2031, a indiqué le cabinet Ernst and Young (EY) dans une étude publiée lundi.

