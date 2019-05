L'écart de rémunération entre les jeunes et les travailleurs âgés est élevé. C'est pourquoi de nombreux partis politiques veulent se débarrasser du lien automatique entre la rémunération et l'ancienneté. Le prochain gouvernement va-t-il provoquer un repli de votre courbe salariale?

En moyenne, le salaire d'un employé de plus de 60 ans est supérieur de 72 % à celui d'une personne de 25 ans. C'est ce que montrent les chiffres du prestataire de services RH SD Worx basés sur les données salariales de plus de 100.000 employés belges auprès de plus de 10.000 employeurs en Belgique." Cette différence est due en grande partie aux échelles salariales, qui restent le système dominant pour l'octroi des augmentations salariales dans de nombreux secteurs. Les échelles salariales font en sorte que les employés gagnent automatiquement plus dès qu'ils atteignent une certaine ancienneté", explique Brigitte Oversteyns, spécialiste des salaires chez SD Worx.

...