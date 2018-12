L'entreprise télécom chinoise Huawei pourrait aussi être bannie par la Belgique

De plus en plus de pays se montrent critiques envers le géant chinois des réseaux et de la téléphonie mobile dont l'infrastructure pourrait être une porte ouverte pour l'espionnage de la part de l'État chinois et de son armée, d'autant en vue de l'implémentation du réseau 5G. En Belgique, le Centre pour la cybersécurité envisage d'interdire toute activité au fournisseur de Proximus et Orange Belgium.

"Nous avons récemment demandé, via des canaux nationaux et internationaux, des études objectives qui démontrent que l'utilisation de la technologie d'Huawei comporte des risques", explique Miguel De Bruycker, patron du CCB. "Nous avons pris des contacts au niveau académique, civil et officiel". Le but est de mener une analyse propre et objective des risques. "Afin de d'émettre pour notre pays un avis étayé à propos d'Huawei", conclut Miguel De Bruycker. µLes autorités canadiennes ont arrêté cette semaine la directrice financière de la société, Meng Wanzhou. Elle a été appréhendée à la demande des USA, soupçonnée d'avoir violé les sanctions commerciales contre l'Iran.

Belga