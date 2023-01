La zone euro va échapper à une récession cet hiver, grâce à une croissance du PIB qui s'est maintenue en territoire positif (+0,1%) au quatrième trimestre, atteignant 3,5% sur l'année, selon une estimation d'Eurostat publiée mardi.

Ce chiffre marque un net ralentissement par rapport au 0,3% du troisième trimestre, mais il déjoue les pronostics des analystes qui tablaient sur une contraction. Le consensus des experts de Factset et Bloomberg attendait un recul de 0,1% du PIB au dernier trimestre 2022 pour les 20 pays partageant la monnaie unique.

L'activité économique européenne semble bien résister aux conséquences négatives de la guerre en Ukraine. Elle profite notamment de la baisse de l'inflation depuis novembre, de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et de la réouverture récente de l'économie chinoise. Sur l'ensemble de l'année 2022, la croissance de la zone euro a atteint 3,5%, selon Eurostat, un chiffre supérieur à celui de la Chine (3%) et des Etats-Unis (2,1%). La performance est supérieure à la prévision de 3,2% publiée en novembre par la Commission européenne.

La tendance est la même pour l'ensemble de l'Union européenne, avec un PIB stable au quatrième trimestre et en progression de 3,6% sur l'année complète.

En novembre, le commissaire européen à l'Economie, Paolo Gentiloni avait dit s'attendre à une récession cet hiver, tablant sur une contraction du PIB à la fois au dernier trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. Mais il s'était montré plus optimiste récemment, estimant que la récession pourrait être évitée, malgré une phase de net ralentissement.

Lundi, le Fonds monétaire international (FMI) a revu en hausse de 0,2 point sa prévision de croissance pour la zone euro en 2023, à 0,7%.

