Encore un anglicisme! diront certains. Pourtant, il en va des anglicismes comme du cholestérol : il y a les bons et les mauvais. En l'occurrence, les anglicismes utiles et ceux qui n'apportent rien.

Si je dis, par exemple, " je vais faire du running " , cela n'apporte aucune indication de plus que si j'avais dit " je vais courir ". En revanche, le mot " jogging " développe des nuances sémantiques absentes dans la langue française. On ne peut les restituer que par le biais d'une périphrase comme " course pas nécessairement sportive à forte tendance urbaine effectuée à petite vitesse ". Pour s'éviter la périphrase, on peut aussi façonner un équivalent made in France. Ce que nous avons fait en créant le mot... " footing ", un anglicisme reconstitué. Rappelant en cela une tirade que l'on prêtait à un acteur français : " Pourquoi utiliser le mot jogging alors que l'on avait déjà cross-country en français ? ".

...