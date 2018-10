L'Arabie Saoudite peut-elle provoquer une crise pétrolière ?

Pour tenter de couper court à toute tentative de boycotter l'Arabie Saoudite après ce drame, les autorités saoudiennes font passer des messages via leurs médias officiels.

L'un d'eux a fait comprendre que déstabiliser ou boycotter l'Arabie Saoudite, ce serait aussi déstabiliser la capitale du pétrole. En clair, si les pays importateurs de pétrole ne sont déjà pas satisfaits avec un baril à 80 dollars, qu'en sera-t-il demain si ce pétrole est à 200 dollars ou même le double ?

La question n'est pas posée directement par le gouvernement saoudien, mais par l'un de ses médias, mais tout le monde a compris d'où venait vraiment la menace.

Question : les Saoudiens peuvent-ils utiliser l'arme du pétrole pour arriver à leur fin, à savoir, qu'on tourne la page de l'assassinat de ce journaliste et dissident saoudien. Bref, qu'on retourne au "business as usual ?"

L'histoire montre que les Saoudiens ont déjà usé de l'arme pétrolière. En 1973-1974, ils ont réduit leur production de 5% par mois tant que l'armée israélienne ne s'était pas retirée des territoires arabes occupés. En plus de cela, l'Arabie saoudite et ses alliés de l'époque avaient aussi imposé un embargo sur les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Le résultat est simple : si, à court terme, l'argent rentrait dans les caisses du Royaume, à long terme, les pays occidentaux ont réduit fortement leur dépendance à l'égard du pétrole en favorisant d'autres sources d'énergie comme le charbon, le gaz et le nucléaire.

Le Royaume saoudien ne pourra pas utiliser l'arme du pétrole, sauf à vouloir se suicider.

Depuis cette période, l'Arabie saoudite a perdu des parts de marché considérables qu'elle n'a jamais récupérées depuis lors. Mais, ce n'est pas tout : utiliser l'arme du pétrole pour taire les critiques est infaisable aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le marché du pétrole est plus diversifié et qu'il est mondial.

En augmentant les prix pour faire taire les États-Unis, par exemple, les Saoudiens affecteraient aussi du même coup la Chine et l'Inde, les deux plus grands marchés d'avenir pour elle.

Ces pays et les pays d'Asie en général perdraient leur confiance et se tourneraient vers la Russie et d'autres sources pour compenser, sans compter qu'aujourd'hui, les États-Unis produisent plus de pétrole que l'Arabie Saoudite et n'importent qu'une petite partie de leur or noir de cette région du monde.

Pire encore, si les Saoudiens devaient augmenter artificiellement les prix du pétrole, cela accélérerait l'essor des voitures électriques. Par ailleurs, sans même parler de l'aspect économique, l'Arabie Saoudite dépend des États-Unis pour ses armes, pour leur entretien et pour la formation de ses soldats. Bref, sans les États-Unis, l'Arabie Saoudite serait vulnérable face à son voisin iranien. Voilà pourquoi, en dehors de la rhétorique, le Royaume saoudien ne pourra pas utiliser l'arme du pétrole, sauf à vouloir se suicider.