Depuis ce 1er mai, les entrepreneurs n'ont plus à insérer leur société dans un carcan juridique rigide. Le nouveau code des sociétés propose des structures sur mesure. Actions à droit de vote multiple, ancrage des mandats d'administrateur et sociétés sans capital ? Le ministre de la Justice Koen Geens les défend avec verve.

Le nouveau code des sociétés et des associations est entré en vigueur le 1er mai. La réforme fondamentale du droit des sociétés fait suite à la modernisation du droit des entreprises et du droit en matière d'insolvabilité entreprise par le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V). " La réforme a pour but de faire sauter les obstacles juridiques pour les investisseurs et les entrepreneurs, explique-t-il comme seul un professeur de droit des sociétés sait le faire. Un des objectifs de l'Union européenne était d'encourager la fusion des systèmes de société des différents Etats membres. Après l'adhésion du Royaume-Uni, le droit des sociétés est devenu une matière d'Etat, comme aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France, le statut d'une société est devenu un critère décisif dans la course aux investissements. Les entreprises belges font également jouer ce critère. Notre pays était pour ainsi dire le dernier à suivre le modèle européen harmonisé. C'est terminé. "

...