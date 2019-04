Au moins quinze millions de foyers fiscaux français, appartenant aux "classes moyennes", bénéficieront de la baisse d'impôt sur le revenu annoncée par Emmanuel Macron qui sera appliquée dès janvier 2020, ont annoncé vendredi les ministres concernés.

"Ma proposition (au Premier ministre Edouard Philippe) sera qu'environ 15 millions de foyers fiscaux français puissent être touchés, concernés, par cette baisse d'impôt", a expliqué le ministre des Finances Bruno Le Maire sur la chaîne LCI.

De son côté, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a indiqué sur la radio RTL que ce geste fiscal concernerait les "classes moyennes".

"Comme il y a l'impôt (prélevé) à la source désormais", cette baisse entrera en vigueur "dès le mois de janvier de l'année prochaine", a ajouté le ministre, refusant toutefois de préciser quels niveaux de revenu bénéficieront de ce geste fiscal.

"Il appartiendra au Parlement de fixer le montant à partir duquel on fera cette baisse d'impôt", a justifié M. Darmanin, tout en assurant que cette baisse d'impôt serait concentrée sur les "classes moyennes".

M. Darmanin a ajouté que la loi de finances qui sera soumise au parlement en octobre "prévoira une baisse de l'impôt sur le revenu".

L'ensemble des réductions fiscales pourrait atteindre cinq milliards d'euros - sur près de 70 milliards de recettes actuelles - a-t-il ajouté, citant une "indication" donnée par le chef de l'Etat.

"Nous ne laisserons pas filer le déficit. Nous ne laisserons pas filer la dette publique", a promis M. Le Maire. "Sur la dépense publique nous ne lâcherons rien".

Les ministres français assurent vendredi le service après-vente de la longue intervention du président Macron jeudi soir, qui a annoncé une série de mesures, fiscales notamment, pour éteindre la contestation sociale dans le pays et la colère des "gilets jaunes" qui manifestent chaque samedi depuis la mi-novembre contre l'injustice et la baisse du pouvoir d'achat des plus démunis.