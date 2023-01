Le gouvernement flamand a élargi les conditions d'accès des entreprises au prêt avantageux destiné à les aider à faire face à des problèmes de liquidités dus à la crise énergétique, a indiqué mercredi le ministre de l'Économie Jo Brouns (CD&V).

Initialement destiné à aider les entreprises frappées par les conséquences de la crise du covid, ce "crédit-pont" avait été élargi à la suite de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine, conformément aux assouplissements sur les aides d'État autorisés par l'Union européenne.

En Flandre, l'accès était jusqu'ici réservé aux PME (jusqu'à 250 travailleurs), pour un prêt plafonné à 750.000 euros, pour autant que ces entreprises soient viables. Désormais, les grandes entreprises peuvent aussi y prétendre et le plafond est relevé à 2 millions d'euros. Les taux d'intérêt varient de 2% à 3,5% en fonction de la taille de l'entreprise et de la durée du remboursement (36 ou 60 mois).

Les autres Régions disposent elles aussi de leurs propres systèmes de soutien aux entreprises confrontées à la crise énergétique. Ainsi la Wallonie a-t-elle mobilisé 505 millions d'euros en aides directes, facilités de remboursement de type prêts à taux réduits et autres garanties spécifiques, ainsi que pour retenir des entreprises tentées par la délocalisation (compensation des coûts des émissions indirectes, ou "fuite de carbone").

