Faut-il s'inspirer de Donald Trump ?

Ces derniers jours, Punch Powertrain, une très belle entreprise du pays qui dispose d'un quartier général à Saint-Trond, de sites en Europe et en Chine, a dû sabrer dans ses effectifs. Ce spécialiste des boîtes de vitesses pour les véhicules électriques et hybrides, qui a notamment comme grand client le groupe chinois Geely, la maison mère de Volvo, va licencier 172 ouvriers et 16 employés de son site limbourgeois. En cause, le ralentissement de la croissance du marché automobile en Chine et en Europe.

Voilà une preuve, parmi d'autres, que la guerre commerciale qui fait rage entre Washington et Pékin nous touche directement. La stratégie commerciale de Donald Trump n'est bonne pour personne et est inefficace pour tous : en jouant sur les tarifs douaniers, le président américain ne forcera pas la Chine à acheter davantage de produits américains. Il rendra simplement plus cher aux consommateurs américains les produits chinois qu'ils achetaient déjà. Et ralentit la croissance mondiale.

