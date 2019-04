La polémique sur les dons octroyés par des milliardaires français pour la reconstruction de Notre Dame a-t-elle un sens?

"Nous rebâtirons Notre-Dame parce que c'est ce que les Français attendent, parce que c'est ce que notre histoire mérite, parce que c'est notre destin profond (...). C'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments [...] Alors je vous le dis très solennellement ce soir : cette cathédrale nous la rebâtirons, tous ensemble et c'est sans doute une part du destin français et le projet que nous aurons pour les années à venir".

Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, président de la république française après l'incendie qui a ravagé Notre Dame de Paris. La déclaration est magnifique parce qu'elle montre que la culture n'a pas de prix, et qu'une cathédrale fait partie de notre patrimoine, qu'on soit croyant ou pas.

En fait, cette communion des Français n'a été ternie que par un aspect. Vulgaire car purement fiscal. Sitôt que la presse a fait état de dons de centaines de millions d'euros de la part de milliardaires français comme Bernard Arnault du groupe LVMH ou François-Henri Pinault, certaines belles âmes se sont senties obligées de dire que ces dons allaient être déductibles dans le chef de ces personnes ou de leurs entreprises. Bref, s'ils peuvent donner autant, c'est qu'ils ne paient pas assez d'impôts.

C'est une autre manière de dire que l'argent du privé - du moins lorsqu'il provient de milliardaires - est forcément un argent sale et que seul l'argent public trouve grâce aux yeux de ces détracteurs.

Simone Wapler, l'une des meilleures commentatrices de la vie financière française s'en est aussi émue dans l'une de ses chroniques (éditions Agora) : elle rappelle avec sa verve habituelle, que "le miracle de Saint Fisc transforme de l'argent privé, laid et sale, acquis en exploitant des pauvres et des faibles, en bon argent public. L'argent privé est purifié lorsqu'il est pris par les hommes de l'Etat et transformé par la grâce de l'eucharistie de Bercy en argent public distribué par les hommes d'Etat". Bref, écrit-elle, dans l'esprit de certaines personnes, "l'argent public est forcément bon car il est dépensé dans l'intérêt commun".

Notre Dame: pourquoi refuser ces dons sous prétexte que ce sont des milliardaires qui en sont à l'origine?

D'autres auteurs qu'elle cite rappellent aussi "cette manipulation des esprits portée à la hauteur d'un mythe est sans doute l'opération de subversion la plus réussie des 20 derniers siècles par les hommes de l'Etat". Autrement dit, pour ceux qui ont critiqué le geste de Bernard Arnault ou l'héritière de la société L'Oréal, "l'argent privé corrompt et l'argent public soulage. Or, c'est pourtant rigoureusement le même, mais voilà, cet argent s'est transformé en se bonifiant par le miracle de Saint Fisc".

La polémique est triste car face à un drame pareil, ce n'est pas la déductibilité qui compte mais d'abord le geste. D'ailleurs, François-Henri Pinault, l'une des grandes fortunes françaises a immédiatement désamorcé la bombe en disant qu'il renonçait à toute déductibilité de son don de 100 millions d'euros.

Faut-il rappeler aux critiques que Notre-Dame fut bâtie grâce à des initiatives privées ? Faut-il leur rappeler que nos nombreux musées nationaux regorgent d'oeuvres d'art payées en leur temps par des mécènes ? Dommage d'en arriver là, surtout quand on apprend que Notre Dame n'était pas assurée et que selon toute probabilité la charge retombe automatiquement sur le contribuable français ?

Alors pourquoi refuser ces dons sous prétexte que ce sont des milliardaires qui en sont à l'origine ?