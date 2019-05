opinion

Europe: "C'est la culture, idiot !"

Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant

Dans une interview donnée la semaine dernière au quotidien Libération, Olivier Guez, l'auteur de La Disparition de Josef Mengele (éditions Grasset), couronné par le Prix Renaudot 2017, et qui a signé de nombreux reportages et essais notamment sur l'Europe, livre sa perception de l'état de la culture européenne. Une vision au laser. Avec un constat net : malgré - ou à cause - de l'UE, l'Europe est incapable de se définir comme un paradigme commun. Elle est sans culture ni identité communes.

europe