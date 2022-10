Le président turc Recep Tayyip Erdogan a défendu jeudi les liens économiques de son pays avec Moscou et promis de poursuivre l'exportation de céréales ukrainiennes, lors d'une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine à Astana.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a défendu jeudi les liens économiques de son pays avec Moscou et promis de poursuivre l'exportation de céréales ukrainiennes, lors d'une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine à Astana.

"Nous sommes déterminés à poursuivre et renforcer l'accord d'Istanbul sur (l'exportation des) céréales et à transporter également les céréales et les engrais russes via la Turquie, vers les pays en voie de développement", a déclaré M. Erdogan lors d'une brève séquence publique.

"Nous pouvons travailler à déterminer ensemble quels seront ces pays": "La Russie et la Turquie vont certainement en déranger certains, mais les pays en voie de développement en seront certainement plus heureux", a-t-il insisté, avant que les deux présidents ne se retirent pour poursuivre leur conversation en privé.

MM. Erdogan et Poutine se retrouvent en tête-à-tête pour la quatrième fois en trois mois, en marge du 6è sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) à Astana, au Kazakhstan.

M. Erdogan a regretté que la majorité des exportations de céréales ukrainiennes, rendues possibles par l'accord international scellé le 19 juillet avec les Nations unies, la Russie, l'Ukraine et la Turquie, aient été dirigées vers les pays développés.

Plus de sept millions de tonnes de céréales sont sorties d'Ukraine via la Mer Noire et le Bosphore depuis que l'accord est entré en vigueur le 1er août sous le contrôle du Centre de coordination conjointe qui réunit les quatre parties à Istanbul.

