Le député socialiste nous emmène à la rencontre d'un entrepreneur de 34 ans, installé à Rochefort et qui réalise des équipements de pointe pour l'industrie pharmaceutique et les énergies renouvelables.

"Je vous emmène ici pour vous montrer comment on peut réussir des choses exceptionnelles en Wallonie. Nous avons un entrepreneur qui a étudié ici, qui a travaillé chez nous dans un secteur de pointe, la pharmacie, avant de lancer son entreprise d'ingénierie. " Pierre-Yves Dermagne est impressionné par la réussite de Becarv. Cette société n'a pas 10 ans et elle réalise un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros, fournit des équipements aux plus grands de l'industrie pharmaceutique et vient de mettre un premier pied à l'étranger, en l'occurrence en Suisse.

...