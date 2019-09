Voetgangersbeweging, l'Association flamande des piétons invite les villes et communes à interdire toute place de parking située à moins de 50 mètres d'une école.

En lieu et place des parkings sacrifiés près des écoles, Voetgangersbeweging demande que soient aménagées des zones vertes et de rencontre, des espaces conviviaux dédiés aux mobilités douces qui deviendraient autant de lieux de rencontre et apporteraient, selon ses promoteurs, une indéniable plus-value à l'environnement immédiat.

...