L'inflation cumulée des prix alimentaires entre 2005 et 2020 a été plus élevée en Belgique que dans chacun des pays voisins, selon les conclusions du rapport annuel de l'Observatoire des prix du SPF Économie. Ce sont en particulier le pain, les céréales, l'alcool et le tabac qui ont contribué à ce phénomène.

Depuis 2017 et jusqu'à récemment, l'inflation cumulée des prix alimentaires en Belgique était inférieure à celle des pays voisins. Mais, en revanche, sur l'ensemble de la période considérée (2005-2020), elle a été plus élevée que dans chacun des pays voisins. Elle a ainsi été de 2,5% en Belgique, contre 2,2% en Allemagne et aux Pays-Bas, et 1,8% en France.

La contribution de l'alimentation à l'inflation globale en Belgique était également plus élevée que dans chacun des pays voisins. Si l'on compare 2020 à 2005, la croissance de l'inflation alimentaire a en effet été de 45,2% en Belgique, 38,5% en Allemagne, 38,7% aux Pays-Bas et 33,1% en France.

L'évolution des prix diffère principalement au cours de trois périodes: deux (septembre 2006 - juin 2009 et juillet 2015 - décembre 2016) avec une augmentation au détriment de la Belgique et une (janvier 2019 - juin 2020) avec une réduction de l'écart d'inflation.

Différents groupes de produits expliquent cette augmentation. Pour la période septembre 2006 - juin 2009, il s'agissait du pain et des céréales, et des boissons alcoolisées et du tabac pour celle allant de juillet 2015 à décembre 2016. Les légumes et la viande sont, par contre, à l'origine de la baisse du différentiel d'inflation entre janvier 2019 et juin 2020.

Plusieurs facteurs ont joué un rôle dans cette différence entre la Belgique et les pays voisins, qu'ils soient structurels (tels que les changements de politique fiscale) ou liés à la structure de la consommation alimentaire (et donc à la pondération des différents produits dans le calcul des indices agrégés).

