Le Brexit, tout le monde savait que c'était possible, mais peu de sociétés l'ont anticipé. Les premières conséquences évidentes, mises à part les entreprises d'outre-Manche, concernent les sociétés européennes qui ont des filiales ou qui commercent fortement avec le Royaume-Uni.

Dans les deux cas, les premiers impacts sont au niveau des changes : la Livre Sterling chute par rapport à l'Euro plus on se rapproche de la date d'un éventuel Brexit Hard ou même négocié. Les bourses ont ainsi plongé du fait des incertitudes et des conséquences du Brexit (1). Que sont devenus vos dividendes, vos paiements en livres, etc. ?

En outre, avec l'effet des changes, vos produits peuvent devenir moins attractifs ou moins compétitifs. Que votre société soit ou non en contact direct avec le Royaume-Uni, une période assez longue d'incertitudes s'ouvre pour l'ensemble des entreprises en Europe.

Comment anticiper dans son résultat de tels effets ? Selon les experts de Deloitte, le Brexit balaie l'optimisme des CFO anglais : en 2016, une étude du cabinet d'audit montrait que seulement 8% des CFO étaient confiants dans l'avenir et 63% anticipaient une diminution du chiffre d'affaires (2). Suite à des risques de récession, de baisse du pouvoir d'achat, de révisions des échanges communautaires et des taux d'intérêts, accompagnés des incertitudes grandissantes sur le Brexit, une étude de juin 2019 révèle que 4% seulement des CFO considèrent que le moment est opportun pour prendre des risques contre 96% qui y sont opposés (3). Aussi, pour 83% des CFO, le Brexit aura pour conséquence la détérioration de l'environnement économique à long terme.

Ce climat incertain est confirmé par un article du journal The Independent du 2 octobre 2019 (4) qui cite une étude de PWC montrant que l'optimisme est plus bas encore qu'au moment de la crise de septembre 2008, avec la faillite de Lehman Brothers.

Dans un tel environnement, comment un CFO peut-il donner des informations sur les réalisations et réalités futures ? L'exercice pour les budgets et prévisions 2020 s'avère difficile, avec en outre les incertitudes sur l'ensemble des économies, en Allemagne, aux Etats-Unis ou encore en Chine qui s'ajoutent aux effets supposés du Brexit.

Les conséquences impacteront toutes les entreprises au Royaume-Uni et en Europe, voire l'ensemble de la planète, tant les premières analyses montrent des impacts variés, et surtout de nouvelles incertitudes additionnées à celles que nos entreprises commençaient à surmonter.

Comment un CFO peut-il gérer ces incertitudes et donner plus de visibilité à la Direction Générale, aux actionnaires, aux analystes ainsi qu'à tous les intervenants et parties prenantes de son écosystème, devenu mouvant ?

Bénéficier d'une bonne communication financière

Que ce soit pour des besoins internes, comme la Direction Générale, ou externes, comme les analystes, ou bien durant les "roadshows", une communication financière fiable est d'autant plus indispensable que nous sommes en période d'incertitude.

Etre le premier à annoncer ses résultats, ses perspectives peut être un avantage concurrentiel important, encore faut-il être sûr de la fiabilité de ses données, et avoir assez d'éléments pour ne pas trébucher sur une question pertinente ou, pire, voir tous ses efforts anéantis par une information contradictoire sur le site web de votre entreprise. Le CFO moderne ou, du moins, ses équipes peuvent désormais tirer avantage de la digitalisation et des technologies collaboratives qui permettent de lier les données des systèmes de gestion de la performance aux outils de présentation sans rupture de chaine et assurer ainsi une cohérence globale de l'information avec des gains de temps et de productivité importants.

Donner une information sur des prospectives sur plusieurs années

Donner de la visibilité sur les conséquences des décisions prises aujourd'hui et la direction suivie par votre entreprise est clé pour rassurer les marchés et les différents intervenants. Selon votre activité, cela peut aller d'un plan stratégique à 3 ans à une trajectoire sur 10 ans dans le cas d'industrie nécessitant des investissements lourds, de l'endettement et un retour sur investissement lent. Votre outil de planification doit être agile, rapide à exécuter, afin de donner en interne les grandes tendances qui permettront de définir les éléments clés du budget 2020. Ces informations doivent être cohérentes avec l'ensemble des informations divulguées, notamment aux marchés.

Anticiper les risques potentiels et les modéliser

Les risques de tels événements sont difficiles à anticiper et les conséquences du Brexit dépendront aussi grandement de comment et quand le Royaume-Uni sortira de la communauté européenne. Pour votre activité, pour vos financements, pour vos dirigeants ou actionnaires, utiliser des outils qui intègrent et modélisent les risques peut être un atout capital, permettant de rassurer mais aussi de légitimer vos perspectives. Quelques technologies seulement permettent d'intégrer facilement et exhaustivement le risque dans vos hypothèses, permettant d'en mesurer l'impact réel sur votre business et sur les éléments financiers.

Prévoir finement et selon plusieurs alternatives les Plannings Opérationnels et Financiers

S'il est difficile d'anticiper de tels événements, il est cependant essentiel de pouvoir prévoir finement les changements à venir en termes de ventes, ressources humaines, marketing, production, ... pour réaliser vos objectifs et exécuter vos plans si longuement élaborés. L'enjeu est également, par la justesse de vos prévisions, de motiver votre personnel qui effectue ses tâches avec la satisfaction de leur réalisation.

Quels sont ou seront les besoins en hommes pour réaliser vos plans, faut-il réorienter une partie du personnel, ou s'en séparer ? Faut-il au contraire, dans d'autres secteurs d'activité ou géographiques, recruter plus de personnes ? Le tout doit être mis en perspective et aligné sur les autres éléments financiers ou non financiers que nous avons déjà évoqués.

Bénéficier facilement du meilleur de la technologie tout de suite

Au-delà d'un outil permettant la planification stratégique, financière et opérationnelle ou d'un outil de modélisation facile, notamment des risques, la technologie actuelle doit vous permettre d'être rapidement et facilement autonome. La technologie, ces dernières années, a assez évolué pour vous permettre en un délai court de bénéficier d'un applicatif à votre main, bénéficiant de scénarios alternatifs rapides avec toute l'agilité des dernières technologies, notamment la puissance de calcul "In Memory". En outre, vous pouvez bénéficier des technologies Cloud qui vous permettent d'être opérationnel immédiatement, sans avoir à acquérir de technologie, de compétences en interne, tout en maîtrisant aisément vos coûts informatiques.

Les solutions de planification vous offrent le meilleur de la technologie pour réaliser des prévisions, anticipations et budgétiser au plus près de vos besoins, avec des scénarios alternatifs et la gestion des éléments mêmes les plus fins. En outre, la possibilité de disposer de telles solutions de digitalisation puissantes et faciles à mettre en oeuvre en offre Cloud permet aux groupes d'être opérationnels dans des délais très courts, sans dépendance avec leur informatique interne.

Par Bruno Leblanc, EMEA Managing Director Planning, Sigma Conso

(1) Article dans le journal Les Echos du 7 octobre 2019

(2) Deloitte survey: "Brexit blow to business confidence", Deloitte survey finds, revue Accounting Age, 16 juillet 2016

(3) Deloitte : The Deloitte CFO survey - Q2 2019; https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/finance/articles/deloitte-cfo-survey.html

(4) Journal "The Independent" du 2 octobre 2019 https://www.independent.co.uk/news/business/news/uk-financial-services-brexit-no-deal-latest-cbi-pwc-survey-economy-a9126581.html