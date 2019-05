En Flandre, tous les partis râlent contre l'augmentation du tarif de l'électricité et abondent de propositions pour en diminuer le coût.

Entre 2015 et 2018, la facture des ménages belges s'est alourdie en moyenne d'un tiers, c'est-à-dire 17 fois plus qu'à l'étranger ! Au Royaume-Uni, l'augmentation de la facture électrique n'a été que de 1,5% au cours de la même période (2015-2018) et de 4%, en Allemagne. Aux Pays-Bas, les prix ont même baissé de 1,8% ! Et tout cela alors que le prix de ...