Dernier jour, jeudi, pour remplir sa déclaration d'impôts en ligne

Les particuliers disposent encore d'un jour, jusqu'au 16 juillet à minuit, pour remplir leur déclaration d'impôts via la plate-forme internet Tax-on-web. Plus de 24 heures avant l'échéance, près d'1,5 million de citoyens avaient déjà accompli leur devoir de contribuable, soit environ 3% de plus qu'à la même période l'an dernier, informe le SPF Finances.