Thierry Afschrift Professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles. Opinion

"Démocratie et liberté: mal comprise, l'une peut être un danger pour l'autre"

On ne trouve personne, dans le monde politique, pour remettre en cause l'idée de démocratie. Et c'est très bien ainsi. Même les partis les plus extrémistes - à gauche et à droite - et les populistes s'en prévalent alors que partout où ils ont participé au pouvoir, les libertés s'en sont trouvées affaiblies.