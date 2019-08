opinion

"Délivrez-nous des collapsologues!"

Difficile d'avoir un moral au beau fixe lorsque des centaines des milliers d'hectares des forêts amazonienne et sibériennes, indonésiennes ou congolaises partent en fumée, que la guerre commerciale prend de l'ampleur et que les économies occidentales battent de l'aile. Toutefois, dans ce monde devenu plus dangereux, les réactions excessives sont à proscrire car elles sont, au mieux inutiles, au pire néfastes.

Alors que certains, du côté de Washington notamment, continuent de soutenir que les rapports du Giec sont de la rigolade et que le réchauffement climatique est un mouvement naturel qui n'a rien à voir avec l'activité humaine, un autre groupe estime que notre civilisation est un moteur thermique impossible à couper. La seule manière d'éviter l'extinction de l'espèce humaine est de revenir à l'état sauvage, ce qui n'est pas possible. Dès lors, conclut Guy McPherson, ancien professeur d'écologie à l'université d'Arizona et grand " collapsologue ", l'humanité s'éteindra dès 2030....

...

