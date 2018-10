De Starbucks à Nespresso, les consommateurs paient toujours plus cher leur expresso, alors que les producteurs de café ont de plus en plus de mal à vivre

Une crise couve dans les pays producteurs de café, comme la Colombie, la Pérou ou l'Ethiopie notamment, aux prises avec un cours de la livre de café en baisse continue, au point d'approcher son plus bas en douze ans et demi sur les marchés mondiaux. Et ce malgré le succès des dosettes individuelles dans les pays occidentaux, indique une étude publiée lundi à l'occasion de la journée internationale du café par le cabinet Basic, spécialisé dans le décryptage des chaînes de valeur.