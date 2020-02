Au moins 3,3 millions de travailleurs européens en moins bénéficient d'une convention collective de travail par rapport à l'an 2000, rapporte la Confédération européenne des syndicats (CES), qui se réfère à des chiffres de l'Université d'Amsterdam. En 20 ans, le nombre de travailleurs couverts par la négociation collective a diminué dans 22 des 27 Etats membres de l'Union européenne.

En Roumanie, où tous les travailleurs étaient couverts en 2000, ils ne sont plus que 23% à l'être entre 2016 et 2018, selon les derniers chiffres disponibles. La Grèce enregistre elle aussi une chute spectaculaire: un travailleur sur quatre y est actuellement couvert contre 100% il y a 20 ans. La Bulgarie passe quant à elle de 56% à 23% sur la même période.

En Belgique, 93% des travailleurs étaient couverts par une convention collective entre 2016 et 2018. Ce chiffre fait de notre pays le 3e champion européen en la matière, après l'Autriche (98%) et la France (94%).

Les disparités entre pays sont élevées. A peine 7% des travailleurs bénéficient de la négociation collective en Lituanie par exemple, contre 98% en Autriche.

Le CES dénonce des politiques délibérées des Etats, soutenues par la Commission. La confédération affirme que la négociation collective contribue à de meilleures performances économiques. Elle demande à la Commission de soutenir cette démarche dans le cadre de son initiative sur le salaire minimum équitable.

