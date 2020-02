L'indice de référence de la Bourse de Bruxelles, le Bel 20, a terminé la séance de lundi en forte baisse, de 3,94%. Il s'agit de la plus importante perte sur un jour depuis juin 2016, après le référendum sur le Brexit.

Tous les éléments du Bel 20 ont fini dans le rouge: Galapagos (-8,78%), Aperam (-5,60%) et Ontex (-5,17%) ont été les principales entreprises affectées.

Les autres Bourses européennes ont connu des sorts similaires. La Bourse de Milan, alors que l'Italie est le pays européen le plus touché par l'épidémie du nouveau coronavirus, s'est démarquée en terminant sur une note encore plus salée, avec un repli de 5,43% à la clôture.

