Coronavirus: l'Agence de la Dette prend des mesures face à la hausse des besoins de financement

L'Agence fédérale de la Dette a pris plusieurs mesures concernant "à la fois son financement à long et à court terme pour 2020", en réponse à l'augmentation prévue des besoins de financement causée par la crise du Covid-19. Cette dernière va aggraver le déficit public et nécessitera d'emprunter plusieurs milliards d'euros de plus que prévu.

© belga