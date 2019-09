Principal Etat producteur de pétrole de schiste, le Texas est aussi à la pointe des énergies renouvelables, ... Exemple : ce projet de maisons du futur de 2 milliards de dollars à deux pas du centre d'Austin.

Les Etats-Unis sont un pays complexe. Prenez le Texas, l'Etat qui exporte le plus de pétrole et de gaz de schiste. C'est au Texas en effet que se situe la plus grande partie du "bassin permien", le gigantesque champ de pétrole de schiste qui produit aujourd'hui 4 millions de barils par jour, une production qui dépasse celle de l'ensemble des pays de l'OPEP (si l'on retire l'Arabie saoudite et l'Iran) et qui continue d'augmenter.

