Trois services d'animation économique se fondent dans Charleroi Entreprendre. Ils ambitionnent de doubler le nombre d'entreprises et d'emploi créés d'ici 2021.

Des structures publiques ou parapubliques qui se marchent sur les pieds, on voit cela un peu trop souvent. Saluons donc la naissance de Charleroi Entreprendre, qui regroupe les équipes d'animation économique de l'intercommunale Igretec, du centre d'entreprises Heracles et de l'espace de coworking Switch. Cela fait une vingtaine de personnes qui, par-delà les différences de statuts et de sources de financement, oeuvreront désormais ensemble pour accompagner les entreprises de la métropole de Charleroi, un ensemble de 600.000 personnes qui s'étale sur 29 communes de Chimay à Seneffe.

...