Sur le continent africain, une année chargée en élections africaines devrait mettre la pression sur les dirigeants au pouvoir. Et plusieurs facteurs y contribuent.

Par le passé, les transferts de pouvoir par les urnes étaient choses rares en Afrique. Dans les années 1960, 1970 et 1980, quand le monopartisme régnait encore sur le continent, les nouveaux dirigeants arrivaient au pouvoir à la suite de coups d'Etat, du décès de leurs prédécesseurs ou d'arrangements entre élites. Même après 1990, quand les pays d'Afrique adoptèrent l'un après l'autre les élections multipartites, les électeurs choisissaient rarement d'éjecter les dirigeants au pouvoir. Si l'électorat était parfois tout simplement satisfait des partis dirigeants, ceux-ci utilisaient le plus souvent l'appareil étatique pour truquer les élections et intimider les électeurs.

...

Par le passé, les transferts de pouvoir par les urnes étaient choses rares en Afrique. Dans les années 1960, 1970 et 1980, quand le monopartisme régnait encore sur le continent, les nouveaux dirigeants arrivaient au pouvoir à la suite de coups d'Etat, du décès de leurs prédécesseurs ou d'arrangements entre élites. Même après 1990, quand les pays d'Afrique adoptèrent l'un après l'autre les élections multipartites, les électeurs choisissaient rarement d'éjecter les dirigeants au pouvoir. Si l'électorat était parfois tout simplement satisfait des partis dirigeants, ceux-ci utilisaient le plus souvent l'appareil étatique pour truquer les élections et intimider les électeurs. Il n'est pas étonnant, dès lors, que seule la moitié des Africains subsahariens vivant dans des démocraties soient satisfaits de cette forme de gouvernement. Toutefois, un signe encourageant est apparu: les partis d'opposition sont de plus en plus performants. Entre 2011 et 2022, pas moins de 42 nouveaux dirigeants africains sont entrés en fonction après des élections. Parmi ceux-ci, 17 étaient les successeurs d'un parti au pouvoir. Les 25 autres étaient des politiciens de l'opposition, un nombre record sur ces 30 dernières années. Ces transitions ont entre autres eu lieu récemment au Kenya, au Malawi et en Zambie. Et même quand des opposants n'ont pas pris le pouvoir, ils ont marqué des points, jusqu'à inquiéter les partis dirigeants, comme ce fut le cas en Angola et en Afrique du Sud. C'est une bonne raison de croire que d'autres résultats notables sont à attendre en 2023. Qu'est-ce qui explique cette tendance? Plusieurs facteurs y contribuent. Les partis d'opposition font campagne de manière plus intelligente. Les Africains sont de plus en plus éduqués, instruits et urbains ; ils ont donc moins de retenue à l'égard des politiciens. Les jeunes ne se laissent pas impressionner par la propagande passéiste des partis au pouvoir, qui puise leurs références dans les luttes anticoloniales ; au contraire, ils ne voient qu'une élite corrompue et décadente. Plus important encore, la conjoncture économique est de plus en plus difficile et les Africains tiennent leurs dirigeants partiellement pour responsables. Tous ces facteurs sont susceptibles d'entraîner des changements dans certains pays où se tiennent des élections en 2023. En Sierra Leone et chez son voisin d'Afrique occidentale, le Liberia, les dirigeants actuels ont fait l'objet de protestations contre leur gestion de l'économie et de soupçons de corruption. Au Nigeria, une vague anti-establishment déferle sur le pays après huit années de mauvaise gestion par Muhammadu Buhari. Cette désillusion n'est toutefois pas synonyme de triomphe pour les partis d'opposition. En effet, le parti au pouvoir au Nigeria, le Congrès des progressistes (APC), paraît bien plus doué pour les machinations politiques que pour l'exercice institutionnel du pouvoir. Bien qu'il doive attester qu'il n'est pas mort, le candidat vieillissant de l'APC, Bola Tinubu, est certainement l'homme à abattre. A Madagascar, le président Andry Rajoelina est confronté à une opposition divisée et va probablement remporter à nouveau les élections. Dans d'autres pays, les opposants risquent d'être empêchés car le régime n'accepte pas la défaite. Ainsi, l'Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patriotique (ZANU-PF), le parti dirigeant au Zimbabwe, emprisonne ses adversaires et trafique les listes électorales en vue des élections qu'il aurait sinon perdues. Après plus de 40 ans de kleptocratie désastreuse, le pays a désespérément besoin d'un changement de gouvernement. Mais tant que le ZANU-PF conserve le soutien des forces armées ainsi que celui de l'Afrique du Sud, qui domine la région, sa population souffrira. Dans la mal nommée République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a pris ses fonctions après des élections truquées en 2018, devrait conserver le pouvoir malgré une impopularité grandissante, selon les sondages. Au vu de l'importance de la richesse minérale du pays, les observateurs étrangers fermeront les yeux sur la supercherie. Dans plusieurs pays, des élections qui auraient dû avoir lieu depuis longtemps risquent de ne pas se tenir. Ainsi, le Soudan du Sud aurait dû organiser un scrutin en 2015, mais ses dirigeants ont depuis lors choisi de s'affronter. Après les coups d'Etat de 2020 et 2021, la junte du Mali a affirmé qu'elle allait organiser des élections en février 2022 ; les Maliens attendent toujours. Au Tchad, une autre junte (dirigée par le fils d'Idriss Déby, le dictateur de longue date décédé en 2021) a promis des élections d'ici fin 2022. Au mois d'octobre, elle a prolongé son régime militaire "provisoire" pour deux années supplémentaires. Ces cas ne sont toutefois par représentatifs de l'Afrique dans son ensemble, à savoir un continent divers et complexe de 54 pays. Dans de nombreuses nations africaines, les citoyens votent pour le changement. Dans d'autres, des millions d'habitants en ébullition aimeraient pouvoir le faire. Jonathan Rosenthal, éditeur pour l'Afrique à "The Economist"