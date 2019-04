Des centaines d'heures de débat, des crises de nerfs, des Britanniques déboussolés et des Européens énervés. Le Brexit décidé voici trois ans a créé un innommable chaos. Mais comment tout ce " bazar " a-t-il commencé ?

Jon Worth est, de jour, consultant en communication spécialisé en politiques européennes et professeur au Collège d'Europe. De nuit, il réalise sur un site libre d'accès des diagrammes (1) qui tentent de récapituler les diverses options offertes aux Britanniques, leurs implications et leur probabilité de réalisation. C'est un des derniers hommes qui comprend encore les tenants et aboutissants du Brexit. Mais il est vraiment, vraiment fatigué et a annoncé que, quoi qu'il arrive, il arrêtait son travail de décryptage ce 12 avril.

...