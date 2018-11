Bientôt un "rideau de fer économique" entre les Etats-Unis et la Chine?

Les tensions économiques entre Pékin et Washington "atteignent un point de non retour" aujourd'hui, a averti le secrétaire au Trésor de George W. Bush, au cours d'un discours prononcé à la conférence Bloomberg New Economy Forum à Singapour. "Aujourd'hui la région doit s'inquiéter du fait que ce qui était jusqu'à présent une concurrence stratégique saine puisse se transformer en une guerre froide à grande échelle", estime le responsable qui était à la barre au début de la crise financière de 2008.

Les Etats-Unis et la Chine se livrent une guerre commerciale sans merci à coups de taxes douanières depuis des mois, suscitant des inquiétudes pour l'économie mondiale. L'administration américaine a en outre doublé ce conflit d'une attaque tous azimuts contre la Chine, accusée dans un discours du vice-président Mike Pence début octobre de vol de technologies sensibles, d'expansionnisme diplomatique et militaire, d'atteintes massives aux libertés publiques et aux minorités religieuses, et même d'ingérence électorale pour se débarrasser du président Trump.

Investissements et échanges

Henry Paulson, qui avait apporté son soutien à la candidate démocrate Hillary Clinton aux élections présidentielles de 2016, a dit craindre que la remise en cause de décennies de progrès dans les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis n'ait un large impact économique. "Je crains que d'importants pans de l'économie mondiale ne se ferment aux investissements et aux échanges", a-t-il déclaré.

Et "je vois maintenant la perspective d'un rideau de fer économique, qui érigerait de nouvelles barrières de chaque côté et démolirait l'économie mondiale que nous avons connue". Washington a émis quelques signaux positifs récemment. Le président américain Donald Trump a dit au début du mois avoir eu une "très bonne conversation" au téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping sur le sujet épineux du commerce, ainsi que sur la Corée du Nord. Et le département d'Etat a annoncé des discussions de haut niveau sur la sécurité à Washington ce vendredi. Mais Henry Paulson prévoit "un long hiver des relations sino-américaines".