Les travailleurs des 19 communes bruxelloises, et ceux des CPAS, verront leur salaire augmenter avant la fin de cette année, et ce jusqu'en 2024, annonce dimanche dans un communiqué le cabinet du ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt. Les rémunérations accordées aux agents communaux bruxellois vont ainsi se rapprocher de celles perçues par leurs collègues des deux autres Régions.

La Région bruxelloise va mettre sur la table 22,5 millions d'euros en 2021, 11,3 millions supplémentaires en 2022, 11,2 millions en plus en 2023 et encore 11,3 millions en 2024 pour revaloriser les statuts des agents communaux. Au total 56,3 millions d'euros sont consacrés à cette mesure, souligne le cabinet. Ces montants permettront d'augmenter les traitements des agents, d'aider à la pension, et de financer des chèques-repas.

Les communes contribueront également à la revalorisation des statuts de leurs agents. En moyenne - la situation étant différente au sein de chaque commune - la Région supportera 75% de l'effort et les communes 25%. "Il me semblait légitime d'accorder une revalorisation de l'ensemble des services des pouvoirs locaux.

Certains l'attendaient depuis plus de 15 ans. Ces services ont démontré leur utilité durant la crise en assumant des services de proximité au plus près des citoyens", conclut Bernard Clerfayt.

