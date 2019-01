"Aucun créancier n'a un arsenal de recouvrement comme l'Etat"

L'Observatoire du crédit et de l'endettement relaye la demande du médiateur fédéral d'avancer vers plus de souplesse dans le traitement des dettes fiscales des contribuables. Sabine Thibaut, juriste à l'Observatoire du crédit et de l'endettement explique.