Le baril a flambé de près de 15% après une attaque sur des installations pétrolières en Arabie saoudite. La réaction boursière est à la hauteur de la surprise.

P areille réaction n'avait plus été vue depuis près de 30 ans, lorsque le Koweit avait été envahi par l'Irak, déclenchant la première guerre du Golfe. Ce lundi, le cours du baril de Brent a grimpé de 15%, suite à une attaque des installations pétrolières saoudiennes ce samedi 14 septembre à Abqayq et Khurais, à l'est du royaume wahhabite.

