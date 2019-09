Depuis qu'elle a instauré une zone de basses émissions (LEZ), en 2017, la ville d'Anvers a collecté environ 25,5 millions d'euros d'amendes auprès d'automobilistes en infraction, une manne qu'elle réinvestit en partie dans l'entretien de la zone, rapportent mardi De Standaard, Gazet van Antwerpen et Het Nieuwsblad.

Le nombre de véhicules polluants qui circulent dans le centre d'Anvers a drastiquement baissé depuis l'introduction de la LEZ. En 2017, les infractions s'élevaient en moyenne à 244 par jour, contre 118 en 2018, soit moitié moins. Une tendance à la baisse qui s'est confirmée lors des quatre premiers mois de 2019, puisque les agents verbalisateurs n'ont émis en moyenne que 64 amendes par jour.

En 2018, ces contraventions ont rapporté 10,8 millions d'euros aux caisses de la ville, un montant plus élevé qu'en 2017 qui s'explique par l'application des règles aux véhicules immatriculés à l'étranger également. Ces derniers ont contribué, en 2018, pour environ le tiers du montant récolté.

La plus grosse partie de celui-ci est ensuite réinvestie dans le fonctionnement et l'entretien de la LEZ ainsi que dans le personnel et la communication.