Alibaba à Liège, "un moment très important, pas seulement pour la Belgique", estime Charles Michel

L'arrivée à Liège Airport d'Alibaba, via sa filiale logistique Cainiao, constitue "un moment très important, et pas seulement pour la Belgique", a estimé mercredi le Premier ministre Charles Michel. "C'est un jour historique", a-t-il lancé lors de la signature officielle des projets liants le géant chinois de l'internet et de l'e-commerce à l'aéroport liégeois.