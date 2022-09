Le président de la Banque mondiale (BM), David Malpass, accusé depuis plusieurs jours d'être un "climatosceptique", a assuré vendredi lors d'une interview en ligne qu'il ne comptait pas quitter son poste, rejetant de nouveau les accusations à son encontre.

"Je ne démissionnerai pas, et je l'ai pas envisagé", a répondu M. Malpass, interrogé par le média Politico, ajoutant qu'"aucun" des Etats membres de l'organisation internationale n'avait demandé son départ. Il a assuré ne pas être climatosceptique, soulignant que les "gaz à effet de serre d'origine humaine sont la cause du réchauffement climatique". "Et notre mission est de mettre en place des projets et des financements qui ont un impact" pour réduire les émissions, a-t-il ajouté.

Le président de la BM est sous le feu des critiques pour n'avoir pas reconnu le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement climatique, mardi, lors d'une table ronde organisée par le New York Times. L'accusation était dans un premier temps venue de l'ancien vice-président américain, Al Gore, qui avait estimé lundi que M. Malpass était "climatosceptique" et n'avait pas su améliorer le financement de projets climatiques dans les pays en développement.

Invité le lendemain à s'exprimer sur ces accusations, le président de la BM avait refusé à trois reprises de dire s'il reconnaissait le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement climatique. "Je ne suis pas scientifique", avait-il fini par déclarer, poussé par le public, et préférant mettre en l'avant "l'énorme effort" réalisé par la BM pour aider au financement contre le réchauffement climatique.

Il s'était ensuite justifié jeudi, sur la chaîne CNN International, et avait alors déclaré qu'"il est évident que les émissions de gaz à effet de serre sont d'origine humaine, notamment du fait de l'utilisation des énergies fossiles, et nous travaillons afin que cela change". "Je ne suis pas climatosceptique", avait-il insisté, expliquant s'être "embrouillé" et ne pas "être toujours bon lorsqu'il s'agit de répondre à des questions".

Le commentaire de M. Malpass a cependant suscité de nombreuses réactions de la part d'ONG spécialisées dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui ont appelé à son départ. Considéré comme un fidèle de l'ancien président américain Donald Trump, qui avait proposé sa candidature à la tête de l'institution, M. Malpass avait été élu à la présidence de la BM en avril 2019.

"Je ne démissionnerai pas, et je l'ai pas envisagé", a répondu M. Malpass, interrogé par le média Politico, ajoutant qu'"aucun" des Etats membres de l'organisation internationale n'avait demandé son départ. Il a assuré ne pas être climatosceptique, soulignant que les "gaz à effet de serre d'origine humaine sont la cause du réchauffement climatique". "Et notre mission est de mettre en place des projets et des financements qui ont un impact" pour réduire les émissions, a-t-il ajouté.Le président de la BM est sous le feu des critiques pour n'avoir pas reconnu le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement climatique, mardi, lors d'une table ronde organisée par le New York Times. L'accusation était dans un premier temps venue de l'ancien vice-président américain, Al Gore, qui avait estimé lundi que M. Malpass était "climatosceptique" et n'avait pas su améliorer le financement de projets climatiques dans les pays en développement.Invité le lendemain à s'exprimer sur ces accusations, le président de la BM avait refusé à trois reprises de dire s'il reconnaissait le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement climatique. "Je ne suis pas scientifique", avait-il fini par déclarer, poussé par le public, et préférant mettre en l'avant "l'énorme effort" réalisé par la BM pour aider au financement contre le réchauffement climatique.Il s'était ensuite justifié jeudi, sur la chaîne CNN International, et avait alors déclaré qu'"il est évident que les émissions de gaz à effet de serre sont d'origine humaine, notamment du fait de l'utilisation des énergies fossiles, et nous travaillons afin que cela change". "Je ne suis pas climatosceptique", avait-il insisté, expliquant s'être "embrouillé" et ne pas "être toujours bon lorsqu'il s'agit de répondre à des questions".Le commentaire de M. Malpass a cependant suscité de nombreuses réactions de la part d'ONG spécialisées dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui ont appelé à son départ. Considéré comme un fidèle de l'ancien président américain Donald Trump, qui avait proposé sa candidature à la tête de l'institution, M. Malpass avait été élu à la présidence de la BM en avril 2019.