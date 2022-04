L'inflation s'est encore accélérée en mars aux Etats-Unis, atteignant son plus haut niveau depuis plus de 40 ans, en raison principalement des prix de l'essence qui ont bondi avec la guerre en Ukraine.

Les prix ont décollé de 8,5% sur un an, et de 1,2% sur un mois, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié mardi par le département du Travail, qui précise que les seuls prix de l'essence ont flambé de 18,3% par rapport à février, et représentent plus de la moitié de l'inflation.

