Les immatriculations de voitures particulières neuves ont baissé de 21,3% en 2020, après cinq années marquées par de légères augmentations, indique mardi l'office belge de statistique Statbel. L'impact de la crise du Covid-19 a été le plus important en mars, avril et mai.

L'année dernière, 555.742 véhicules à moteur neufs (-19,2%) et 875.554 véhicules d'occasion (-3,9%) ont été immatriculés en Belgique.

Pour les immatriculations de voitures particulières neuves, Statbel constate que la baisse est la plus importante en Brabant wallon (-33,3%, suivi par les provinces d'Anvers (-24,6%), de Brabant flamand (-23,3%) et la Région de Bruxelles-Capitale (-23,1%).

Avec une part de marché de 48,2%, la voiture essence reste la voiture neuve la plus populaire mais elle perd beaucoup de terrain (-12,1%) au profit des voitures particulières électriques et surtout hybrides, qui représentent aujourd'hui ensemble une part de marché de 19,7% (7,9% en 2019).

Les ventes de motos ont par contre continué à bien se porter, avec une augmentation de 4,8% par rapport à 2019 pour les motos neuves et de 9,9% pour les motos d'occasion.

Par ailleurs, 14.547 speed pedelecs ont été vendus en 2020, soit à peu près autant qu'en 2019.

