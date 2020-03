Le Service public fédéral Economie a appelé lundi via Twitter à limiter les achats en ligne au "plus nécessaire" afin de ne pas alourdir inutilement les services de livraison. Cependant, quelques heures plus tard, le message a de nouveau été mis hors ligne, après consultation du secteur du commerce de détail.

Les magasins non essentiels ont été fermés afin de prévenir la propagation du coronavirus. Pour limiter leurs pertes, de nombreux détaillants se tournent vers la vente en ligne. Avec succès, selon les chiffres de l'analyste de marché GfK : l'Internet apporte le salut à des secteurs tels que l'électricité et le divertissement. Le SPF Economie a semblé mettre un frein à cela avec un tweet. "Maintenant que la plupart des magasins sont fermés, peut-être aimeriez-vous organiser un certain nombre d'achats en ligne ? C'est possible ! Mais limitez vos achats au strict nécessaire. De cette façon, vous n'alourdissez pas inutilement vos services de livraison", a-t-il déclaré.

Wouter Torfs de la chaîne de chaussures Torfs a réagi avec surprise. Il y a quelques jours, avec d'autres entrepreneurs, il a lancé un appel pour acheter en ligne auprès de commerçants locaux. Selon lui, bpost et PostNL parviennent encore à réduire les délais de livraison. "Un ou deux jours de retard maximum, c'est tout". M. Torfs n'a pas compris l'appel, "à un moment où il est essentiel de maintenir l'économie en marche". "Je vois que les gens travaillent avec enthousiasme. Si nous manquons de monde, les magasins attendent pour prendre leur place".

Bpost a constaté une augmentation du nombre de colis depuis samedi, mais va adapter son organisation en conséquence. "En augmentant le nombre de colis livrés au domicile des gens, nous réduisons également les mouvements de population inutiles", déclare Barbara Van Speybroeck, porte-parole de bpost. Les colis peuvent être légèrement retardés ici et là, dit-elle.

