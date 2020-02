Le prix de l'or se rapproche des 1.700 dollars

L'or continue à être vu comme la valeur refuge par les investisseurs. En raison du climat d'incertitude lié au coronavirus, le métal est de plus en plus prisé. Le prix d'une once (31,1 grammes) grimpait à 1.679 dollars lundi, son plus haut niveau depuis février 2013. En euro, l'once a atteint un prix de 1.550 euros.