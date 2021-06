Le nombre de personnes disposant d'actifs pour au moins un million de dollars a dépassé, l'an dernier, le cap des 20 millions, ressort-il mardi d'une étude de Capgemini.

Le nombre de millionnaires en dollars a augmenté, selon l'étude, de 6,3% en 2020 pour atteindre 20,8 millions de personnes. Leurs avoirs ont crû globalement de 7,6%, et frôlent désormais les 80.000 milliards de dollars.

C'est aux États-Unis que l'on retrouve le plus de membres de ce club des riches, suivis par le Japon, l'Allemagne et la Chine. Ensemble, ces quatre pays comptent 63% des richesses privées totales.

