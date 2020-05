Le cours du bitcoin était en hausse mercredi après le "halving", un ajustement majeur pour les mineurs de cette cryptomonnaie, qui ne se produit qu'une fois tous les quatre ans.

Le bitcoin repose sur la puissance de calcul. Ceux qui la fournissent, en mettant à disposition leurs ordinateurs, sont appelés les mineurs.

Le bitcoin affichait une hausse de 1,6% mercredi, à 8.897 dollars dans les échanges asiatiques, selon le site d'informations spécialisé CoinDesk, après le "halving".

L'opération de "halving" de cette semaine se traduit par la réduction de moitié de la récompense que les mineurs touchent en échange de leur contribution au fonctionnement de la cryptomonnaie.

Le bitcoin, qui a gagné quelque 25% cette année, est apprécié de certains investisseurs pour se garantir contre l'inflation qui pourrait résulter des assouplissements monétaires visant à amortir l'impact économique du coronavirus.

"En pratique, le +halving+ du bitcoin rend deux fois plus difficile de produire de nouveaux bitcoins", indique à l'AFP Jeffrey Halley, analyste senior des marchés pour OANDA.

Cet ajustement va rendre la rentabilité du bitcoin moindre, puisqu'il faudra plus d'opérations informatiques pour obtenir la même récompense. Mais "cela va soutenir les prix" de la cryptomonnaie, a estimé Jeffrey Halley.

La progression du cours du bitcoin mercredi coïncidait aussi avec une baisse des marchés boursiers, inquiets d'une possible deuxième vague de l'épidémie en cas d'un redémarrage de l'économie trop rapide dans certains pays.

Le bitcoin, très volatile, valait près de 20.000 dollars en 2017 avant de chuter. Il n'a pas de cours légal et n'est pas émis par une banque centrale.

Créé en 2008 par un certain Satoshi Nakamoto, dont la véritable identité reste un mystère, c'est un système décentralisé de création de monnaie électronique.

Utilisé au début seulement par des spécialistes de l'informatique et de la finance, il est devenu populaire auprès de ceux qui recherchent des investissements et des moyens de paiement alternatifs.

Le premier "halving" ("réduction de moitié" en anglais) a eu lieu le 28 novembre 2012, le second le 9 juillet 2016. L'opération est rendue nécessaire par le fait que son créateur a limité à 21 million, le nombre maximum de bitcoins dans le monde.

A l'origine, la récompense était de 50 bitcoins. Elle n'est plus que de 12,5 et vient de passer à 6,25 pour les quatre prochaines années.

