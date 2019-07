Depuis 2008, les employeurs du secteur privé et certaines institutions publiques peuvent mettre en place un système de bonus dénommé " avantage non récurrent lié aux résultats " au profit de leurs travailleurs.

En pratique, cet " avantage non récurrent lié aux résultats " est plus communément appelé " plan bonus ", " bonus salarial " ou encore de " bonus CCT 90 ". De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'un bonus dont l'octroi aux travailleurs dépend des résultats collectifs d'une entreprise, d'un groupe d'entreprises ou d'un groupe bien défini de travailleurs, sur la base de critère objectifs. Ces objectifs peuvent être variés (financiers, environnementaux, liés au taux de satisfaction de la clientèle, etc.) mais doivent être clairement balisables, transparents, définissables, mesurables et vérifiables. Il ne peut toutefois s'agir d'objectifs individuels ou d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine...