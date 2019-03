De quel permis un travailleur étranger a-t-il besoin?

Vous voulez employer en Belgique un ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen (EEE). De quels documents a-t-il besoin ? Auparavant, il en fallait (au moins) deux, mais depuis le 1er janvier, la procédure a été simplifiée.

Le 1er janvier a marqué le début d'un changement important en Belgique en matière de migration de main-d'oeuvre, avec la nouvelle procédure du " permis unique ". La Flandre va encore plus loin et introduit de nouvelles conditions pour les travailleurs migrants. Cela devrait permettre d'attirer des talents étrangers et de trouver une réponse au problème des métiers en pénurie structurelle.

